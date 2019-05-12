Прямой эфир

Тепловоз и пять вагонов сошли с рельсов в Татарстане

0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Задние колеса тепловоза и пять пустых вагонов сошли с рельсов в Татарстане. Инцидент произошел при отправлении состава с железнодорожной станции «Бугульма» днем в воскресенье, 12 мая.

Как уточняет главное управление МЧС России по республике, никто не пострадал. Сообщение о сходе вагонов поступило в 12:25 мск. «Состав следовал по маршруту: железнодорожная станция «Бугульма» – сортировочная станция «Дема» Республики Башкортостан», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы регионального МЧС.

Состав состоит из 55 вагонов: 37 порожних и 18 груженых. На месте происшествия работает восстановительный поезд, ЧП не сказалось на графике движения поездов.

В апреле грузовой поезд сошел с рельсов в Бурятии на участке Восточно-Сибирской железной дороги. Опрокинулись 13 вагонов с угольной пылью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Кемеровской области
Почти 30 вагонов с углем сошли с рельсов в Хабаровском крае

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017