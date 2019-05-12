Тепловоз и пять вагонов сошли с рельсов в Татарстане

Задние колеса тепловоза и пять пустых вагонов сошли с рельсов в Татарстане. Инцидент произошел при отправлении состава с железнодорожной станции «Бугульма» днем в воскресенье, 12 мая.

Как уточняет главное управление МЧС России по республике, никто не пострадал. Сообщение о сходе вагонов поступило в 12:25 мск. «Состав следовал по маршруту: железнодорожная станция «Бугульма» – сортировочная станция «Дема» Республики Башкортостан», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы регионального МЧС.

Состав состоит из 55 вагонов: 37 порожних и 18 груженых. На месте происшествия работает восстановительный поезд, ЧП не сказалось на графике движения поездов.

В апреле грузовой поезд сошел с рельсов в Бурятии на участке Восточно-Сибирской железной дороги. Опрокинулись 13 вагонов с угольной пылью.