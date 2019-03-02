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Более 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Кемеровской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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По меньшей мере 23 вагона с железорудным концентратом сошли с рельсов на перегоне Красулино–Блокпост в Кемеровской области в субботу, 2 марта. Никто не пострадал.

Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, в результате ЧП были повреждены два пути и две опоры контактной сети. По факту произошедшего проводится проверка, пишет «Интерфакс».

На движение пассажирских и пригородных поездов инцидент не повлиял, так как данный участок используется для грузового транспорта.

6 февраля в Верхнебуреинском районе Хабаровского края с рельсов сошли 27 груженых углем вагонов. Инцидент произошел на участке Новый Ургал – Постышево. Никто не пострадал.

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