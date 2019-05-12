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Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Облачная погода, местами небольшой кратковременный дождь ожидается в Москве днем в воскресенье, 12 мая. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

Температура составит от 21 до 23 градусов, атмосферное давление — 754 мм рт. ст. Синоптики прогнозируют слабый ветер.

Ночью столбики термометров опустятся до 12..14 градусов. Погода существенно не изменится.

«Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Местами гроза», — уточняется в сообщении.

Ветер будет северный 5-10 м/с, атмосферное давление — 753 мм рт. ст.

Вечером 9 мая в Москве прошла сильная гроза. Она сопровождалась ливнем и штормовым ветром. В парках столицы выборочно проводилась эвакуация людей. По последним данным, пострадали десять человек.

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