Умер французский кинорежиссер Бриссо

Французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо скончался в возрасте 74 лет в Париже.

Как сообщает газета Le Monde, режиссер умер в больнице после продолжительной болезни. Бриссо дважды становился обладателем наград Каннского кинофестиваля, передает «Газета.ру».

В 2012 году режиссер получил главный приз международного кинофестиваля в Локарно за фильм «Девушка из ниоткуда». Также он является автором картин «Звук и ярость», «Белая свадьба», «Тайные страсти» и других.

29 апреля в возрасте 51 года в США умер режиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон.