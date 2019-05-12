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Умер французский кинорежиссер Бриссо

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Фото: youtube.com
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Французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо скончался в возрасте 74 лет в Париже.

Как сообщает газета Le Monde, режиссер умер в больнице после продолжительной болезни. Бриссо дважды становился обладателем наград Каннского кинофестиваля, передает «Газета.ру».

В 2012 году режиссер получил главный приз международного кинофестиваля в Локарно за фильм «Девушка из ниоткуда». Также он является автором картин «Звук и ярость», «Белая свадьба», «Тайные страсти» и других.

29 апреля в возрасте 51 года в США умер режиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон.

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