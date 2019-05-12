Ночные клубы и дискотеки запретили в Южном Судане

Власти Южного Судана запретили ночные клубы и дискотеки в столице страны Джубе.

Как пишет газета The East African, ограничения ввели из-за возможных «аморальных действий» граждан. Губернатор штата заявил, что время работы баров также будет сокращено в течение дня. По его словам, то, что происходит на дискотеках, «очень опасно для будущего страны».

Южный Судан отделился от Судана в 2011 году. С 2013 года в стране продолжается вооруженный конфликт между представителями народности динка, к которой относится президент Салва Киир, и племени нуэр, выходцем из которого является лидер повстанческого движения Риек Машар.

В свою очередь, в Судане 11 апреля произошел военный переворот. Был арестован аль-Башир, руководивший страной почти 30 лет, распущено правительство, приостановлено действие конституции. Военные создали переходный военный совет, который ввел чрезвычайное положение и комендантский час.