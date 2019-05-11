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Экс-президент Судана признался в коррупции

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Фото: REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah
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Бывший президент Судана Омар аль-Башир признал себя виновным в коррупции, незаконном обращении иностранной валюты и отмывании денег, сообщает газета Aljareeda, ссылаясь на осведомленный источник.

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По данным издания, отстраненный от власти глава государства признал выдвинутые против него обвинения. Он также якобы назвал фамилии других высокопоставленных чиновников, причастных к коррупции, утверждает газета.

Отмечается, что в ходе допроса политик находился в подавленном состоянии.

Также газета сообщает, что генпрокуратура страны согласилась начать новое дело против аль-Башира. Оно связано с военным переворотом 1989 года, в результате которого политик пришел к власти.

11 апреля в Судане произошел военный переворот. Был арестован аль-Башир, руководивший страной почти 30 лет, распущено правительство, приостановлено действие конституции. Военные создали переходный военный совет, который ввел чрезвычайное положение и комендантский час.

По данным СМИ, сотрудники прокуратуры изъяли €6 млн, $351 тыс., а также 5 млрд суданских фунтов (около $105 млн). Деньги помещены в Центробанк страны.

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