Экс-президент Судана признался в коррупции

Бывший президент Судана Омар аль-Башир признал себя виновным в коррупции, незаконном обращении иностранной валюты и отмывании денег, сообщает газета Aljareeda, ссылаясь на осведомленный источник.

По данным издания, отстраненный от власти глава государства признал выдвинутые против него обвинения. Он также якобы назвал фамилии других высокопоставленных чиновников, причастных к коррупции, утверждает газета.

Отмечается, что в ходе допроса политик находился в подавленном состоянии.

Также газета сообщает, что генпрокуратура страны согласилась начать новое дело против аль-Башира. Оно связано с военным переворотом 1989 года, в результате которого политик пришел к власти.

11 апреля в Судане произошел военный переворот. Был арестован аль-Башир, руководивший страной почти 30 лет, распущено правительство, приостановлено действие конституции. Военные создали переходный военный совет, который ввел чрезвычайное положение и комендантский час.

По данным СМИ, сотрудники прокуратуры изъяли €6 млн, $351 тыс., а также 5 млрд суданских фунтов (около $105 млн). Деньги помещены в Центробанк страны.