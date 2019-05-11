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Два человека погибли на сплавах в Пермском крае

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На сплавах по реке Вижай в Пермском крае перевернулись катамараны, в результате чего погибли двое туристов. Об этом агентству «Интерфакс» 11 мая рассказали в пресс-службе регионального управления СКР.

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Отмечается, что инциденты произошли в районе поселка Пашия во время разных сплавов. По словам собеседника агентства, 9 мая погибла женщина 1981 года рождения, а 10 мая — мужчина 1938 года рождения. Их тела были обнаружены, в настоящее время специалисты выясняют причины смерти.

По предварительным данным, туристы не регистрировались в МЧС, а сплавлялись по реке самостоятельно. В свою очередь, в ведомстве рассказали о трех случаях опрокидывания катамаранов. В настоящее время спасатели ищут предположительно утонувшего мужчину на реке Усьва.

«Обследуется акватория и береговая линия, водолазные работы не проводятся в связи с мутностью воды и сильным течением, что является опасным фактором для самих спасателей», — говорится на сайте краевого МЧС.

Как пишет портал 59.ru, в сплаве 9 мая участвовали шесть человек, а капитаном в данном туре был инструктор Владимир Карсуков.

«Один из катамаранов врезался в дерево и все туристы с него упали в воду. Тогда погибла опытная сплавщица Татьяна Криулина. Девушка находилась в компании друзей, которые также регулярно ходят на сплавы. Я тоже был тогда на Вижае, но не как капитан. Все были трезвые, в жилетах», — рассказал он.

В МЧС по Пермскому краю отметили, что на субботу, 11 мая, спланировано дежурство 10 патрульных групп. Также в ведомстве напомнили, что скорость течения на быстрых реках может достигать 18 км/ч, из-за чего существует риск не справиться с управлением.

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