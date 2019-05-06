Курсант спас тонущего в реке в Тюмени мужчину

В Тюмени 25-летний курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова (ВВИКУ) Иван спас тонущего в реке Туре мужчину. Пострадавший был госпитализирован с переохлаждением.

По словам очевидцев, тонущего в воде человека заметила жена Ивана. Курсант снял обувь, вошел в воду и вытащил утопающего, который находился уже без сознания. Очевидцы отмечают, что в момент происшествия было много прохожих, но все проходили мимо. Они помогли уложить пострадавшего на скамейку только после просьб супруги курсанта, пишет Megatyumen.ru.

Как сообщает пресс-служба станции скорой помощи, вызов поступил 4 мая в 21:52. Бригада медиков была на месте через восемь минут. Спасенный мужчина был госпитализирован в больницу Водников.

Предварительный диагноз — общее переохлаждение. Отмечается, что тюменец, который вытащил мужчину, также оказал ему первую помощь.