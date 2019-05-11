В Москве началась церемония прощания с Крылатовым

Коллеги, друзья и поклонники пришли в Московский дом композиторов, где проходит прощание с народным артистом России Евгением Крылатовым. Об этом 11 мая сообщает ТАСС.

Отмечается, что одними из первых на церемонию прощания прибыли актер Александр Олешко, журналист Андрей Малахов и поэт Юрий Энтин, написавший с Крылатовым более 80 песен.

«Это был удивительный человек и композитор, которого я сначала недооценил. Но оказалось, что Евгений Крылатов сочиняет только душой. Он сказал, что когда его будут хоронить, хорошо бы, чтобы звучала его музыка к фильму «Русалочка». Там были слова: «Я бессмертную душу хочу обрести», — рассказал Энтин.

Народный артист России, композитор Крылатов ушел из жизни на 86-м году жизни 8 мая из-за двусторонней пневмонии. Ранее дочь композитора Мария Крылатова сообщила, что его похоронят на Митинском кладбище рядом с супругой.

За свою жизнь композитор создал множество произведений в различных жанрах. Но особенно зрителям запомнилась его музыка к фильмам и мультфильмам. Среди прочих он написал знаменитые мелодии для картин «Приключения Электроника», «Гостья из будущего», мультфильма «Простоквашино» и многих других.