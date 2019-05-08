Поэт Юрий Энтин рассказал об ушедшем композиторе Евгении Крылатове

Поэт-песенник Юрий Энтин рассказал о своем друге Евгении Крылатове, который скончался 8 мая. По его словам, композитор был очень добрым человеком.

Энтин отметил, что не знал о болезни Крылатова, что 10 дней назад, когда он с ним разговаривал, никаких проблем со здоровьем у композитора не было, всё было хорошо. Весть о смерти Крылатова стала для поэта полной неожиданностью.

«Я не могу прийти в себя. Крылатов для меня — очень близкий друг, любимый соавтор, с которым я написал почти все свои песни, ставшие потом знаменитыми», — рассказал «360» Энтин.

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни. Он страдал от двусторонней пневмонии.

О месте и времени прощания будет сообщено позже.

Евгений Крылатов — советский и российский композитор, автор музыки более чем к 160 фильмам и мультфильмам, среди которых «Приключения Электроника», «Чародеи», «Умка», «Дед Мороз и лето», «Каникулы в Простоквашино» и др. Он был автором хитов «Крылатые качели» и «Прекрасное далеко».