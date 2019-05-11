Медведь на Камчатке похитил у водителей еду из машины

Медведь на Камчатке похитил у водителей контейнер с продуктами, сообщил «Камчатский репортер». Видео опубликовал 11 мая сайт телеканала РЕН ТВ.

На кадрах видно, что животное не боится автомобилей и людей и спокойно забирает контейнер с едой прямо из машины, после чего убегает в лес.

«Помните мишку, которого около Малок прикормили? Теперь наглец вообще не боится людей. И если они его не кормят, он сам находит еду», — говорится в описании к видео. Речь идет о медведе, который множество раз выходил на дорогу недалеко от поселка Малка, где его подкармливали водители, несмотря на запреты.

24 августа в Сети появилось видео «схватки» голодного медведя с мусорным контейнером в Нижневартовске.