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Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве в субботу, 11 мая. Воздух в мегаполисе прогреется до +23 градусов, сообщили синоптики.

В течение дня ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Они будут сопровождаться порывами ветра со скоростью до 12-17 м/с, говорится на сайте Гидрометцентра. «Ночью 14…16° в Москве и 11…16° по области, днем — до 23…25° и 21…26°, соответственно», — отметили метеорологи.

Вечером 9 мая в Москве прошла сильная гроза. Она сопровождалась ливнем и штормовым ветром. В парках столицы выборочно проводилась эвакуация людей. По последним данным, пострадали десять человек.

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