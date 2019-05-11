Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

Переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве в субботу, 11 мая. Воздух в мегаполисе прогреется до +23 градусов, сообщили синоптики.

В течение дня ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Они будут сопровождаться порывами ветра со скоростью до 12-17 м/с, говорится на сайте Гидрометцентра. «Ночью 14…16° в Москве и 11…16° по области, днем — до 23…25° и 21…26°, соответственно», — отметили метеорологи.

Вечером 9 мая в Москве прошла сильная гроза. Она сопровождалась ливнем и штормовым ветром. В парках столицы выборочно проводилась эвакуация людей. По последним данным, пострадали десять человек.