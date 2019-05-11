Ле Пен призвала Макрона пойти по стопам Де Голля

Предстоящие выборы в Европарламент — это «референдум доверия» действующему президенту Франции Эммануэлю Макрону, заявила лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

«Это будет референдум за или против Эммануэля Макрона. В этих условиях ему следует поступить, как генерал Шарль Де Голль: если он проиграет выборы, ему надо уйти», — цитирует Ле Пен газета Parisien в пятницу, 10 мая.

Политик также упрекнула главу государства в том, то он игнорирует «десятки миллионов французов» и даже «борется» с ними. Макрон, в свою очередь, как отмечает издание, заявил, что приложит все усилия для того, чтобы «Национальное объединение» потерпело поражение на выборах.

Выборы в Европейский парламент пройдут с 23 по 26 мая 2019 года. В них будут участвовать европейские партии, национальные партии и независимые кандидаты. По итогам будет избран 751 депутат.

Партия Макрона «Вперед, Республика!» перед выборами в Европарламент лидирует во Франции по результатам социологических опросов. Ее поддерживают 23,5% французов. На втором месте — «Национальное объединение» Ле Пен с 21% голосов.

Шарль де Голль — французский военный и государственный деятель. После окончания Второй мировой войны он попытался установить во Франции режим президентского типа, в рамках которого в руках главы государства сконцентрированы широкие полномочия. Столкнувшись с оппозицией, в январе 1946 года де Голль ушел с поста главы правительства. Спустя 12 лет он был избран президентом Пятой республики с сильной президентской властью и ограниченной ролью парламента.