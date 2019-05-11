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МИД РФ призвал ООН перенести конференцию по ДНЯО из США

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Фото: TASS/ZUMA Wire//Michael Brochstein
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ООН придется рассмотреть вопрос о переносе конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) из США в другую страну, если Вашингтон продолжит отказывать в визах российским делегатам.

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Такое заявление сделал в субботу, 11 мая, во время выступления на заседании подготовительного комитета конференции по ДНЯО-2020 в Нью-Йорке глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел России Владимир Ермаков.

По его словам, если российской делегации до конца текущего года не выдадут американские визы, то секретариату Организации Объединенных Наций придется рассмотреть вариант переноса конференции в Женеву, Вену или в столицу любой другой страны, способной «ответственно подходить хотя бы к выполнению своих организационно-технических обязательств перед ООН».

Дипломат отметил, что своими действиями Вашингтон подрывает устав международной организации, а также напрямую дискредитирует генсека и секретариат ООН, которые обязаны обеспечивать своевременное решение всех организационных вопросов для нормальной работы организации, передает «РИА Новости».

11 мая стало известно, что нескольким представителям МИД России отказали в выдаче виз США. Они должны были участвовать в работе третьего подготовительного комитета конференции 2020 года, посвященной действию Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке.

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