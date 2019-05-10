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Россия заблокировала заявление СБ ООН по Идлибу

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Фото: ТАSS/Zuma/Li Muzi
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Россия заблокировала заявление Совета Безопасности ООН по сирийскому Идлибу. Такое заявление сделал в пятницу, 10 мая, заместитель постоянного представителя при Организации Объединенных Наций Владимир Сафронков.

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Он отметил, что материалы для прессы, подготовленные Германией, Кувейтом и Бельгией, искажали реальную ситуацию в этой провинции.

«Наш акцент на том, что суверенитет, целостность и независимость Сирии нужно соблюдать не на словах, а на деле», — цитирует дипломата «РИА Новости».

По его словам, в настоящий момент стороны обсуждают ситуацию с фактами и «картами на руках».

4 мая руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин сообщил, что отряды боевиков в Идлибе объединяются под командованием «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России). Купчишин предположил, что они готовят нападение на город Хама.

Конфликт в Сирии начался весной 2011 года. В 2017 году Вооруженные силы России, которые по приглашению официального Дамаска находятся на территории республики с 2015 года, заявили об окончании активной фазы военной операции против боевиков. В отдельных районах страны при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков, в частности, Идлиб является последним регионом, где сконцентрировано значительное число террористов.

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