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США отказали в визах нескольким членам делегации РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков сообщил, что нескольким представителям ведомства отказали в выдаче виз США.

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По его словам, они должны были участвовать в работе третьего Подготовительного комитета конференции 2020 года, посвященной действию Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке.

«В результате противоправных действий США сразу несколько российских официальных представителей так и не смогли принять участие в нашем с вами форуме», — сказал Ермаков.

Он добавил, что «с точки зрения многосторонней дипломатии это — полный абсурд и абсолютно недопустимая ситуация».

Ермаков отметил, что таким образом нарушается соглашение 1947 года о штаб-квартире ООН, согласно которому США должны обеспечивать беспрепятственный проезд в район размещения центральных учреждений ООН должностным лицам государств – членов организации.

30 апреля официальный представитель МИДа Мария Захарова рассказала, что заместитель главы департамента информации и печати ведомства также не смог попасть на заседание ООН по СМИ из-за того, что посольство США не выдало ему визу.

МИД ранее обвинил США в создании помех для работы России в ООН. Министерство отметило, что Вашингтон манипулирует визовыми процедурами и использует в своих интересах тот факт, что штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке.

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