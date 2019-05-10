Названы дата и место похорон композитора Крылатова

Народного артиста России, композитора Евгения Крылатова похоронят в субботу, 11 мая, на Митинском кладбище Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в столичной мэрии.

Ранее 10 мая стало известно, что прощание с Крылатовым пройдет в субботу в Московском доме композиторов. Траурная церемония начнется в 11:00 мск.

Композитор ушел из жизни 8 мая, ему было 85 лет. Причиной смерти стала двусторонняя пневмония.

За свою жизнь народный артист создал множество произведений в различных жанрах. Особенно зрителям запомнилась его музыка к фильмам и мультфильмам. Среди прочих, он написал знаменитые мелодии для картин «Приключения Электроника», «Гостья из будущего», мультфильма «Простоквашино» и многих других.