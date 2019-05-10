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Скончался композитор Ариф Меликов

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Фото: ТАСС/Халилов Яшар
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Композитор Ариф Меликов скончался в Баку в возрасте 85 лет. Об этом сообщило министерство культуры Азербайджана.

Прощание с деятелем состоится в Бакинской музыкальной академии. Народный артист СССР будет похоронен в I Аллее почетного захоронения.

Меликов окончил Азербайджанскую государственную консерваторию. Известность ему принес балет 1961 года «Легенда о любви», передает «Газета.ру».

8 мая в возрасте 85 лет скончался другой известный советский композитор — Евгений Крылатов.

Он был автором музыки более чем к 160 фильмам и мультфильмам, среди которых «Приключения Электроника», «Чародеи», «Умка», «Каникулы в Простоквашино», «Дед Мороз и лето» и другие.

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