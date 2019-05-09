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Названо место прощания с композитором Евгением Крылатовым

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Прощание с композитором Евгением Крылатовым пройдет в храме иконы Божией Матери «Отрада и утешение» на Ходынском поле в Москве 11 мая. Об этом в четверг, 9 мая, сообщил агентству ТАСС его сын Павел Крылатов.

«Прощание с Евгением Павловичем пройдет в первой половине дня в субботу, 11 мая, в храме иконы Божьей Матери «Отрада и утешение» на Ходынском поле, это при Боткинской больнице», — сказал он. Уточняется, что похороны пройдут в тот же день на Митинском кладбище.

Крылатов скончался на 86-м году жизни 8 мая. Об этом на своей странице в Twitter написал телеведущий Андрей Малахов, после чего информацию подтвердила дочь композитора Мария.

Евгений Крылатов — советский и российский композитор, автор музыки более чем к 160 фильмам и мультфильмам, среди которых «Приключения Электроника», «Чародеи», «Умка», «Каникулы в Простоквашино», «Дед Мороз и лето» и другие.

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