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Прощание с композитором Крылатовым пройдет 11 мая

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Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
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Прощание с композитором Евгением Крылатовым состоится 11 мая в Московском доме композиторов.

«Прощание с Евгением Крылатовым пройдет по адресу: Брюсов переулок, дом 8/10. Начало панихиды 11 мая в 11:00», — приводит «РИА Новости» слова представителя департамента культуры Москвы.

Народный артист России, композитор Крылатов ушел из жизни на 86-м году жизни 8 мая из-за двусторонней пневмонии. Ранее дочь композитора Мария Крылатова сообщила, что его похоронят на Митинском кладбище рядом с супругой.

За свою жизнь композитор создал множество произведений в различных жанрах. Но особенно зрителям запомнилась его музыка к фильмам и мультфильмам. Среди прочих он написал знаменитые мелодии для картин «Приключения Электроника», «Гостья из будущего», мультфильма «Простоквашино» и многих других.

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