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Умерла автор романа о гардемаринах Нина Соротокина

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Фото: commons.wikimedia.org
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Писательница Нина Соротокина, ставшая знаменитой благодаря роману «Трое из навигацкой школы», по которому были сняты фильмы о гардемаринах, скончалась 7 мая в возрасте 84 лет. Об этом режиссер Светлана Дружинина сообщила в Instagram.

Причина смерти, дата и место похорон пока не объявлены, передает телеканал «360».

По роману Соротокиной был написан сценарий фильма «Гардемарины, вперед!». Позже писательница принимала участие в написании сценариев для двух других частей трилогии: «Виват, гардемарины!» и «Гардемарины-III».

Соротокина также писала детективы на исторические темы и несколько книг по истории России. Последней опубликованной работой стала «Великая Екатерина. Рожденная править» 2017 года.

4 мая в Крыму начались съемки фильма «Гардемарины-4». По замыслу режиссера Светланы Дружининой, сюжет развивается вокруг событий Русско-турецкой войны в 1787 году. Гардемарины получат очередное невыполнимое поручение от Екатерины II.

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