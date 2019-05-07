Актриса Татьяна Васильева опровергла намерение эксгумировать тело Ирины Цывиной

Актриса Татьяна Васильева опровергла информацию о своем намерении добиться эксгумации тела своей подруги и коллеги актрисы Ирины Цывиной.

«Я ничего этого не говорила, не знаю, откуда всё это взялось. Я ничего не говорила, не собираюсь, и вообще это не мое дело, боже упаси» — заявила Васильева в эфире НСН.

Ранее о намерении Васильевой добиться эксгумации Цывиной, внезапно ушедшей из жизни в 55 лет, сообщила eg.ru подруга обеих актрис Татьяна Цыплакова. По ее словам, Васильева занимается собственным расследованием гибели Цывиной и при необходимости она будет добиваться эксгумации тела Ирины, так как ее похоронили очень стремительно. Цыплакова не исключила криминала в смерти звезды сериала «Кадетство» и последней супруги актера Евгения Евстигнеева.

Ирина Цывина умерла 18 апреля в возрасте 55 лет. Причиной смерти вдовы актера Евгения Евстигнеева стала кардиомиопатия.

Директор заслуженной артистки СССР Ирины Цывиной Ирина Цветкова рассказала 19 апреля, что актриса ссорилась с сыном из-за денег.

Телезрителям артистка известна по сериалам «Петровка, 38», «Полицейский с Рублевки», «Папины дочки. Суперневесты», «Кадетство» и «Кремлевские курсанты». Она снималась в фильмах «Принцесса цирка», «В полосе прибоя», «Елки-палки!» и др.