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Памятник участникам ВОВ открыли в селе Ижевка в Татарстане

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На центральной площади села Ижевка Менделеевского района Татарстана торжественно открыли памятник воинам-односельчанам, передает ИЦ «Менделеевск». Старый монумент (1975 год) располагался около школы.

Глава поселения Нина Сергеева рассказала, что весь грант от властей республики потратили на создание нового комплекса. На стенах памятника выгравированы имена 149 односельчан. Как напоминает ИА «Татар-информ», ранее в Алексеевском открыли памятную доску Герою Советского Союза Ивану Кочневу.

В Новосибирской области этим летом планируют провести ремонт памятников солдатам Великой Отечественной войны. Идею поддержал губернатор региона Андрей Травников в ходе личного приема граждан.

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