Памятники солдатам отремонтируют в селах Новосибирской области

В Новосибирской области этим летом планируют провести ремонт памятников солдатам Великой Отечественной войны. Идею поддержал губернатор региона Андрей Травников в ходе личного приема граждан.

Травников рассмотрел обращения ветеранов в режиме видеоконференции. Жители районов обращались с просьбами о помощи труженикам тыла. Речь шла о ремонте квартир и домов, пишет VN.ru.

По итогам приема граждан была одобрена заявка на ремонт памятника в селе Шубкино. На эти цели направят 500 тыс. рублей. Также положительные решения были приняты по обращениям жителей Сузунского и Венгеровского районов, где приведут в порядок памятник в селе Второе Сибирцево.