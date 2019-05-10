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Синоптики предупредили москвичей о дождях и грозах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В пятницу, 10 мая, в Москве ожидается облачная погода с кратковременными дождями и грозами. При этом температура воздуха составит 25 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Ожидаются кратковременные дожди. Местами грозы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Подмосковье воздух может прогреться до 26 градусов. Ночью столбики термометров, согласно прогнозу, опустятся до 14 градусов выше нуля.

Вечером 9 мая в Москве прошла сильная гроза. Она сопровождалась ливнем и штормовым ветром. В парках столицы выборочно проводилась эвакуация людей. По последним данным, пострадали десять человек.

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