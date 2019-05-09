Суд лишил Дэвида Бекхэма водительских прав

Бывший полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм лишился водительских прав на полгода из-за использования телефона во время вождения. Об этом в четверг, 9 мая, сообщает Sky News.

Соответствующее решение принял Магистральный суд лондонского района Бромли. Уточняется, что сам спортсмен свою вину признал.

О том, что Бекхэм предстанет перед судом, стало известно 15 февраля. Правонарушение знаменитого футболиста заметил один из прохожих в центре Лондона. По его словам, в ноябре 2018 года Бекхэм, управляя автомобилем Bentley Bentayga, общался с кем-то по мобильному телефону, что является строгим нарушением закона.

Кроме того, в начале февраля сообщалось, что против Бекхэма и его бизнес-партнеров поданы два иска в связи с нарушениями, допущенными при строительстве стадиона в Майами.