Прямой эфир

Кузнецова нашла применение украинской технике в Крыму

0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что оставшуюся в Крыму и Севастополе после 2014 года военную технику можно использовать в работе по патриотическому воспитанию детей. Об этом она рассказала в четверг, 9 мая, в беседе с ТАСС.

Взгляд сверху: истребитель МиГ-31БМ превратят в штаб атаки
«Боевые воздушные корабли» получат уникальную автоматическую систему управления

«Любой прием, в том числе с военной техникой любого года выпуска, можно употребить как во благо, так и во зло. Очень важно, какая цель будет поставлена. Всё будет зависеть от того, как будет построен сам процесс воспитания и разговора с детьми об этом», — отметила она.

Ранее 9 мая сообщалось, что Россия может потребовать от Украины выплатить денежную компенсацию за обеспечение стоянки ее истребителей МиГ-29, оставшихся в Крыму на авиабазе Бельбек после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году.

Накануне депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик сообщил, что около 10 истребителей МиГ-29 ВВС Украины безвозвратно потеряны как боевые единицы. При этом первый зампредседателя комитета парламента по обороне Андрей Красов отметил, что самолеты не получится использовать не только в качестве боевых машин, но и как источник запчастей.

Президент России Владимир Путин в 2018 году заявлял о готовности передать Киеву технику, которую украинские военные оставили в Крыму. Однако Украина отказалась от данного предложения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуме назвали металлоломом оставшиеся в Крыму украинские МиГ-29
В Госдуме рассказали о судьбе оставшихся в Крыму украинских МиГ-29

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017