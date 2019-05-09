Кузнецова нашла применение украинской технике в Крыму

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что оставшуюся в Крыму и Севастополе после 2014 года военную технику можно использовать в работе по патриотическому воспитанию детей. Об этом она рассказала в четверг, 9 мая, в беседе с ТАСС.

«Любой прием, в том числе с военной техникой любого года выпуска, можно употребить как во благо, так и во зло. Очень важно, какая цель будет поставлена. Всё будет зависеть от того, как будет построен сам процесс воспитания и разговора с детьми об этом», — отметила она.

Ранее 9 мая сообщалось, что Россия может потребовать от Украины выплатить денежную компенсацию за обеспечение стоянки ее истребителей МиГ-29, оставшихся в Крыму на авиабазе Бельбек после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году.

Накануне депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик сообщил, что около 10 истребителей МиГ-29 ВВС Украины безвозвратно потеряны как боевые единицы. При этом первый зампредседателя комитета парламента по обороне Андрей Красов отметил, что самолеты не получится использовать не только в качестве боевых машин, но и как источник запчастей.

Президент России Владимир Путин в 2018 году заявлял о готовности передать Киеву технику, которую украинские военные оставили в Крыму. Однако Украина отказалась от данного предложения.