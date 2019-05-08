В Госдуме рассказали о судьбе оставшихся на полуострове украинских МиГ-29

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал о судьбе оставшихся на территории полуострова истребителей МиГ-29 ВВС Украины. Около 10 машин находятся на авиабазе Бельбек.

По словам парламентария, истребители безвозвратно потеряны как боевые единицы, так как уже пять лет не обслуживаются, пишет «РИА Новости».

«Украинские самолеты стоят на площадках возле моря, им пять лет не проводили профилактические антикоррозийные работы, не запускали электроприборы и двигатели», — сказал Белик, отметив, что на сегодняшний день их дешевле сдать на металлолом, чем ремонтировать.

Депутат пояснил, что российские военнослужащие лишь охраняют и обеспечивают пожаробезопасность украинской военной техники. Он также полностью исключил возможность ее использования в качестве доноров для ремонта российских самолетов.

«В принципе невозможно взять комплектующие с машины на свалке и поставить их на современный лимузин», — сказал он, обратив внимание на то, что российские пилоты используют современную военную технику, которая постоянно обслуживается.

Президент России Владимир Путин в 2018 году заявлял о готовности передать Киеву технику, которую украинские военные оставили в Крыму. Однако Украина отказалась от данного предложения.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с нормами международного права.