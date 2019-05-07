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Кравчук рассказал о «насильной» передаче Крыма Украине Хрущевым

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Фото: РИА Новости/Евгений Котенко
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Первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию «Апостроф» высказал мнение, что в 1954 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев «заставил» УССР принять Крым в свой состав.

Как утверждает политик, это было сделано из экономических соображений — якобы Москва «не могла с ним справиться».

«Говорят, что нам подарили Крым. Нет, нас заставили взять Крым, и стране он стоил все эти годы $110 млрд», — заявил Кравчук.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за воссоединение. Украина отказывается признавать итоги голосования, а Москва, в свою очередь, отмечает, что референдум прошел в соответствии с международным правом и является легитимным.

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