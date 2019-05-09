Зеленский назвал 9 Мая Днем благодарения

Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая «нашим Днем благодарения», сообщает «112 Украина».

Политик пояснил, что речь идет о выражении благодарности ветеранам. «Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом – и победил», — цитирует Зеленского «Газета.Ру».

Он добавил, что «никто не имеет права приватизировать эту победу» и говорить, что она могла быть достигнута без украинцев.

Накануне похожее заявление о недопустимости «приватизации» победы сделал действующий президент Украины Петр Порошенко. Выступая на акции «Первая минута мира» в Киеве, он отметил, что победа над нацизмом 74 года тому назад — это не повод «водить ряженые «Полки бессмертных» по всему миру». Порошенко подчеркнул, что Киев, в отличие от Москвы, не «приватизирует» общую победу народов всех стран антигитлеровской коалиции.

До 2015 года на Украине 9 мая официально отмечали День Победы в Великой Отечественной войне, однако в апреле 2015 года Верховная Рада приняла закон «Про увековечение победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939—1945 годов». Теперь в стране 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне.