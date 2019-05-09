Ученые заявили о связи аппендицита с болезнью Паркинсона

Американские ученые из Кейсовского университета и Университетских клиник Кливленда заявили, что у людей, переживших удаление аппендикса, риск возникновения болезни Паркинсона — в три раза выше. Об этом в четверг, 9 мая, пишет Daily Mail.

Исследователи изучили данные более 62 млн пациентов из США. Они выяснили, что из них 488,1 тыс. человек перенесли операции по удалению аппендикса. Позже у 4,4 тыс. из них диагностировали болезнь Паркинсона, то есть примерно у 1% пациентов. При этом среди тех, кто никогда не страдал от аппендицита, уровень заболеваемости составил 0,29%.

Ученые пока не могут объяснить такую связь и не уверены, действительно ли аппендикс имеет отношение к болезни Паркинсона. Однако они отметили, что эти данные важны, и планируют дальше проводить исследование в данном направлении.

В ноябре 2018 года ученые рассказали, что кофе полезно для предотвращения деменции. Оказалось, что во время его обжарки вырабатываются особые вещества, которые препятствуют развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона.