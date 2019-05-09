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Трамп обвинил Пекин в срыве торговых переговоров

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Президент США Дональд Трамп обвинил китайскую сторону в срыве торговой сделки между странами. Об этом американский лидер заявил во Флориде, когда выступал перед своими сторонниками.

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«Они сорвали сделку. Они не могут так делать. Так что они будут вынуждены заплатить», — сказал он, подчеркнув, что Вашингтон не собирается отступать назад и увеличит пошлины.

Китайская сторона решила занять более жесткую позицию во время торговых переговоров с США, так как посчитала, что американские власти могут пойти на уступки.

В тоже время The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщает, что Пекин решил занять более жесткую позицию во время торговых переговоров с США, так как посчитал, что Белый дом может пойти на уступки.

В начале апреля Трамп на встрече с вице-премьером Китая Лю Хе заявлял, что страны приближаются к заключению торговой сделки. При этом будущие договоренности глава Белого дома охарактеризовал как как «что-то очень монументальное».

Торговая война между КНР и Соединенными Штатами продолжается с июля 2018 года. В силу вступили взаимные повышенные таможенные тарифы между странами в размере 25%. В конце сентября начали действовать американские пошлины в размере 10% на товары из КНР объемом импорта $200 млрд в год. Пекин ответил на это, введя тарифы в размере от 5% до 10% на импорт продукции из Соединенных Штатов объемом $60 млрд.

1 декабря 2018 года по итогам переговоров Трампа с Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Аргентине стало известно, что Вашингтон поднимет пошлины на китайские товары с 10% до 25%, если страны не достигнут соглашения за 90 дней. Ранее планировалось, что пошлины вырастут с 1 января.

При этом Китай согласился для ликвидации дисбаланса в торговле закупать сельскохозяйственную продукцию, энергоносители, промышленные и другие американские товары.

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