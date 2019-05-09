Трамп обвинил Пекин в срыве торговых переговоров

Президент США Дональд Трамп обвинил китайскую сторону в срыве торговой сделки между странами. Об этом американский лидер заявил во Флориде, когда выступал перед своими сторонниками.

«Они сорвали сделку. Они не могут так делать. Так что они будут вынуждены заплатить», — сказал он, подчеркнув, что Вашингтон не собирается отступать назад и увеличит пошлины.

Китайская сторона решила занять более жесткую позицию во время торговых переговоров с США, так как посчитала, что американские власти могут пойти на уступки.

В тоже время The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщает, что Пекин решил занять более жесткую позицию во время торговых переговоров с США, так как посчитал, что Белый дом может пойти на уступки.

В начале апреля Трамп на встрече с вице-премьером Китая Лю Хе заявлял, что страны приближаются к заключению торговой сделки. При этом будущие договоренности глава Белого дома охарактеризовал как как «что-то очень монументальное».

Торговая война между КНР и Соединенными Штатами продолжается с июля 2018 года. В силу вступили взаимные повышенные таможенные тарифы между странами в размере 25%. В конце сентября начали действовать американские пошлины в размере 10% на товары из КНР объемом импорта $200 млрд в год. Пекин ответил на это, введя тарифы в размере от 5% до 10% на импорт продукции из Соединенных Штатов объемом $60 млрд.

1 декабря 2018 года по итогам переговоров Трампа с Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Аргентине стало известно, что Вашингтон поднимет пошлины на китайские товары с 10% до 25%, если страны не достигнут соглашения за 90 дней. Ранее планировалось, что пошлины вырастут с 1 января.

При этом Китай согласился для ликвидации дисбаланса в торговле закупать сельскохозяйственную продукцию, энергоносители, промышленные и другие американские товары.