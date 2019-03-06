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Торговый дефицит США достиг исторического рекорда

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Фото: Global Look Press/Danita Delimont
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Дефицит торгового баланса США по итогам прошлого года достиг исторического рекорда и составил $891,3 млрд. Таким образом, президенту страны Дональду Трампу пока не удалось выполнить свое предвыборное обещание по его сокращению, пишет The New York Times.

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Издание отмечает, что усилия главы Белого дома по уменьшению разницы показателей были подорваны как внешними факторами, такими как замедление мировой экономики и подорожание доллара США, так и внутренними, в частности снижением налогов. Всё это привело к росту внутреннего спроса на импорт и снижению интереса к американским товарам за рубежом.

Обнародованная минфином США статистика в очередной раз заставила одних экспертов говорить о необходимости подписания торгового соглашения с Китаем. Так, несмотря на политику Трампа в отношении КНР и снижение экспорта в эту страну американских товаров на $9,6 млрд (почти на 50%), импорт из Китая в США за прошлый год вырос на $34 млрд. Также зафиксирован рекордный дефицит торговли с Мексикой и Евросоюзом.

В целом экспорт товаров в Соединенные Штаты за 2018 год, включая нефть и нефтепродукты, вырос до $2,5 трлн (на 6,3%). Импорт подрос до $3,12 трлн (на 7,5%). Увеличение этого показателя эксперты объясняют увеличением спроса на американские фармпрепараты и компьютерную технику.

В июле 2018 года между США и Китаем разгорелась торговая война: тогда в силу вступили взаимные повышенные таможенные тарифы между странами в размере 25%.

В конце сентября начали действовать американские пошлины в размере 10% на товары из КНР объемом импорта $200 млрд в год. Пекин ответил на это, введя тарифы в размере от 5 до 10% на импорт продукции из США объемом $60 млрд.

В середине декабря Трамп сообщил, что Китай хочет заключить с Соединенными Штатами крупную и всеобъемлющую сделку. Позднее глава Белого дома объявил об отсрочке введения пошлин на продукцию из КНР.

3 марта газета The Wall Street Journal сообщила, заключение американо-китайского торгового соглашения находится на финальной стадии. Однако гарантий того, что стороны заключат сделку, нет, так как условия не равны. Дело в том, что Пекин, по данным издания, предлагает лишь снизить тарифы на американскую продукцию, тогда как Вашингтон рассматривает возможность отмены большинства пошлин, а то и вовсе всех санкций.

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