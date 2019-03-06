Торговый дефицит США достиг исторического рекорда

Дефицит торгового баланса США по итогам прошлого года достиг исторического рекорда и составил $891,3 млрд. Таким образом, президенту страны Дональду Трампу пока не удалось выполнить свое предвыборное обещание по его сокращению, пишет The New York Times.

Издание отмечает, что усилия главы Белого дома по уменьшению разницы показателей были подорваны как внешними факторами, такими как замедление мировой экономики и подорожание доллара США, так и внутренними, в частности снижением налогов. Всё это привело к росту внутреннего спроса на импорт и снижению интереса к американским товарам за рубежом.

Обнародованная минфином США статистика в очередной раз заставила одних экспертов говорить о необходимости подписания торгового соглашения с Китаем. Так, несмотря на политику Трампа в отношении КНР и снижение экспорта в эту страну американских товаров на $9,6 млрд (почти на 50%), импорт из Китая в США за прошлый год вырос на $34 млрд. Также зафиксирован рекордный дефицит торговли с Мексикой и Евросоюзом.

В целом экспорт товаров в Соединенные Штаты за 2018 год, включая нефть и нефтепродукты, вырос до $2,5 трлн (на 6,3%). Импорт подрос до $3,12 трлн (на 7,5%). Увеличение этого показателя эксперты объясняют увеличением спроса на американские фармпрепараты и компьютерную технику.

В июле 2018 года между США и Китаем разгорелась торговая война: тогда в силу вступили взаимные повышенные таможенные тарифы между странами в размере 25%.

В конце сентября начали действовать американские пошлины в размере 10% на товары из КНР объемом импорта $200 млрд в год. Пекин ответил на это, введя тарифы в размере от 5 до 10% на импорт продукции из США объемом $60 млрд.

В середине декабря Трамп сообщил, что Китай хочет заключить с Соединенными Штатами крупную и всеобъемлющую сделку. Позднее глава Белого дома объявил об отсрочке введения пошлин на продукцию из КНР.

3 марта газета The Wall Street Journal сообщила, заключение американо-китайского торгового соглашения находится на финальной стадии. Однако гарантий того, что стороны заключат сделку, нет, так как условия не равны. Дело в том, что Пекин, по данным издания, предлагает лишь снизить тарифы на американскую продукцию, тогда как Вашингтон рассматривает возможность отмены большинства пошлин, а то и вовсе всех санкций.