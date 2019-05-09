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Россия отправит ракету на Марс в обход территории Китая

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Запуск российско-европейской миссии для поиска следов жизни на Марсе «ЭкзоМарс-2020» на ракете «Протон-М» с Байконура будет проведен по траектории, пролегающей вне территории Китая.

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Как сообщили «РИА Новости» в госкорпорации «Роскосмос», для этого партнеры согласовали использование трассы запуска с наклонением 64,8 градуса.

В случае запуска по штатной траектории с наклонением 51,6 градуса полет пройдет над территорией Китая. В связи с аварией ракеты «Протон» в 2014 году обломки космической техники упали на северных территориях этой страны.

Изначально участники проекта предполагали осуществить пуск «ЭкзоМарс-2020» по штатной схеме над территорией Китая, по которой проходил запуск первой миссии «ЭкзоМарс-2016».

Однако стороны приняли решение изменить трассу выведения в силу длительности согласований пролета ракет над территориями других государств.

«ЭкзоМарс-2020» — первый проект России и Евросоюза по поиску жизни на Марсе, старт миссии намечен на июль 2020 года, посадка модуля на поверхность Красной планеты — на март 2021-го.

В составе миссии будет перелетная платформа, в которую входит российский десантный модуль и посадочная платформа «Казачок», а также европейский марсоход «Розалинд Франклин».

В июне 2018 года стало известно, что «Роскосмос» проверит стойкость тепловой защиты десантного модуля с помощью плазмы, она будет имитировать атмосферу Красной планеты.

Также сообщалось, что российские ученые разрабатывают новую модификацию научной аппаратуры, с помощью которой, в частности, изучат состав грунта Марса во время миссии.

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