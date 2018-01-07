Марс будет исследован с помощью российского лазера

Новый российский спектрометр М-ДЛС будет использован для исследования круговорота воды на Марсе и сбора данных об истории климатических изменений на этой планете. Разработанный в Институте космических исследований (ИКИ) РАН и Московском физико-техническом институте диодно-лазерный спектрометр установят на российскую посадочную платформу марсохода «Пастер» Европейского космического агентства. Старт космического аппарата намечен на 2020 год в рамках международного проекта «ЭкзоМарс».

В международном журнале Space Science Reviews в конце ноября опубликована статья с подробным описанием оборудования и научных задач новейшей марсианской миссии. В ней, в частности, указано, что основная научная цель работы орбитального аппарата — подробные исследования атмосферы и климата Марса. Этот модуль будет нести на борту ряд приборов для подробного мониторинга составляющих атмосферы планеты.

Второй этап миссии предполагает посадку на поверхность планеты марсохода «Пастер» Европейского космического агентства, она должна быть выполнена при помощи российской посадочной платформы. После посадки и схода марсохода платформа превратится в научную станцию. Для этого на ее борту будет установлен комплекс из 11 приборов и блока электроники для сбора научных данных и управления.

Одним из этих приборов станет лазерный спектрометр М-ДЛС. Он разрабатывается в лаборатории прикладной инфракрасной спектроскопии МФТИ в кооперации с ИКИ РАН. Как рассказал «Известиям» руководитель лаборатории Александр Родин, научной задачей прибора М-ДЛС будет изучение круговорота воды на Марсе и особенностей взаимодействия атмосферы и поверхности планеты. По словам Александра Родина, изначально проект задумывался как более амбициозный. Предполагалось оптическое зондирование всей толщи марсианской атмосферы с исследованием спектра проходящего через нее солнечного света.

— Позднее вследствие жестких ограничений как по массе прибора, так и по выделенным финансовым средствам и срокам от солнечного канала было решено отказаться, — рассказал он.

Заведующий отделом физики планет ИКИ РАН, заместитель научного руководителя проекта «ЭкзоМарс» Олег Кораблев рассказал «Известиям», что изначально прибор должен был замерять уровень метана в атмосфере Марса, но позже от этой идеи отказались.

— Его основная задача — измерение изотопов водорода в водяном паре и изотопов углекислого газа. С помощью прибора можно будет понять, как взаимодействует поверхность Марса и атмосфера в течение суток или сезона, — пояснил Олег Кораблев.

Старший научный сотрудник НИИ ядерной физики Сергей Кичанов считает, что использование лазерного спектрального прибора в условиях марсианской атмосферы станет заметным достижением современной науки о космосе.

— Радует факт применения экспериментально-материальной базы, созданной российскими учеными, в международных космических исследованиях. Получение научных данных по круговороту воды в атмосфере Марса — важнейшая задача современной науки, — заявил ученый.

«ЭкзоМарс» — российско-европейский проект по поиску следов жизни на Марсе. Проект разбит на два этапа — миссии 2016 и 2020 годов. На первом этапе к Красной планете были отправлены европейский орбитальный и посадочный модули. Запуск был осуществлен с помощью российской ракеты «Протон-М». Кроме того, два из четырех научных приборов на орбитальном аппарате — российские. Он успешно вышел на орбиту планеты, но посадочный аппарат разбился во время посадки. Второй этап предполагает отправку в 2020 году к Марсу российской посадочной платформы, которая доставит на планету европейский марсоход. Запуск также предполагается провести с помощью ракеты «Протон». Примерно половина научной аппаратуры на платформе и марсоходе будет отечественной разработки.