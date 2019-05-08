Слепаков посмеялся над помешанными на похудении женщинами

Российский артист и комик Семен Слепаков сочинил стих под названием «Разговор с диетологом», в котором высмеял помешанных на похудении женщин. Произведение он опубликовал в своем Instagram.

Стих выстроен в форме диалога девушки и диетолога. Пациентка жалуется врачу, что никак не может избавиться от лишнего жира, несмотря на ограничения в питании.

«Ем я словно птичка // Супчик, как водичка, // Раз в три дня — яичко, // Отделив желток!», — говорит героиня произведения Слепакова.

Однако, диетолог уличил худеющую во лжи. По его мнению, питаться правильно, заниматься спортом и выглядеть как «жирных складок пленница» — невозможно.

«Как же это, девица? // Что-то здесь не клеится, // Ты ж стройна, как деревце // Быть должна сейчас», — отмечает специалист.

В конце концов пациентка признается, что целыми днями ест сладкое, картошку-фри, булки и тазы с пельменями. Тогда сбитый с толку диетолог спросил, зачем же она платит ему деньги, раз не собирается следовать рекомендациям и худеть.

«Есть у мужа денежка, // Результат не важен мне, // Главное — процесс», — резюмировала девушка.

К настоящему моменту пост набрал более 52 тыс. лайков. В комментариях отметились такие известные личности, как шоумен Александр Ревва и актер Оскар Кучера.

Ранее в мае российские звезды поделились секретами эффективного похудения. Так, актриса Александра Бортич отказалась от мучного, жареного и сладостей, а певица Нюша худела с помощью усиленных тренировок.