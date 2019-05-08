В Бангладеш сообщили о 19 раненых при ЧП с самолетом Biman Airlines в Мьянме

При крушении самолета Biman Bangladesh Airlines в Мьянме пострадали 19 человек, об этом в среду, 8 мая, сообщил посол Бангладеш в Мьянме Манджурул Карим Хан Чоудхури.

По его словам, переднее шасси самолета сломалось при посадке в международном аэропорту Янгон. Это произошло из-за неблагоприятных погодных условий. После поломки шасси фюзеляж самолета раскололся на три части. Погибших в результате происшествия нет. Ранее в среду сообщалось об 11 пострадавших.

«Двое из сотрудников нашей дипмиссии уже находятся в больнице, где пострадавшим оказывают помощь. Я также еду в больницу», — цитирует посла Dhakatribune. Всего на борту лайнера находились 33 человека, включая экипаж.

Пассажирами самолета были граждане Бангладеш, Мьянмы, Канады, Китая, Индии, Франции и Швейцарии.