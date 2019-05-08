Адвокат Кокорина обвинил в приговоре СМИ

Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы футболиста «Зенита» Александра Кокорина, осужденного на 1,5 года колонии по делу о драке, обвинил в приговоре прессу. Об этом в среду, 8 мая, пишет «Интерфакс».

«В угоду вам, средствам массовой информации, ведь как же так отпустили таких хулиганов. За два удара — полтора года. Это вам как? Половину России-матушки можно сажать в колонии, даже больше», — заявил Ромашов.

Ранее в среду стало известно, что защита Кокорина намерена обжаловать приговор.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил к реальным срокам заключения Кокорина, Мамаева, а также еще двух фигурантов дела о драках в московских кафе — товарища футболистов Александра Протасовицкого и младшего брата Кокорина Кирилла. Так, Мамаев и Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев колонии общего режима, а братья Кокорины — 1 год и 6 месяцев. Таким образом суд удовлетворил требование прокурора.

Согласно обвинительному заключению, Мамаев, братья Кокорины и Протасовицкий в октябре прошлого года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор института НАМИ Сергей Гайсин.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», позже его переквалифицировали на «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Все фигуранты дела находятся под арестом до 25 сентября.