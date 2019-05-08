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В МИДе прокомментировали нападение на журналистку «РИА Новости» в Париже

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова 8 мая заявила, что Москва считает недопустимым применение силы в отношении журналистов и исходит из того, что парижские власти проведут расследование инцидента с сотрудницей «РИА Новости» Викторией Ивановой, которую полиция ударила дубинкой во французской столице.

«Вместе с тем мы с сожалением констатируем, что представитель ОБСЕ по свободе СМИ, а также большинство профильных правозащитных организаций и НПО до сих пор не дали соответствующую оценку данному происшествию», — цитирует ее «РИА Новости».

Иванова пострадала, освещая беспорядки в ходе первомайской манифестации в Париже. Она получила удары дубинкой от полиции, несмотря на наличие специальной маркировки на одежде, позволяющей идентифицировать ее как работника СМИ. Позже французские врачи выявили у нее сотрясение мозга и ушибы.

Ранее, 1 мая, в МИДе призвали французские власти тщательно расследовать инцидент. В ведомстве подчеркнули, что продолжат внимательно отслеживать развитие ситуации.

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