Hyundai приступил к тестам «заряженного» хетчбэка i20 N

Корейский автопроизводитель Hyundai начал дорожные испытания «заряженного» хетчбэка i20 N. Об этом 8 мая сообщает Motor1. В настоящее время автомобиль проходит серию тестов на гоночной трассе Нюрбургринг (Германия).

Информации о новинке пока нет, но, по некоторым данным, серийная версия хетчбэка Hyundai i20 N получит 1,6-литровый бензиновый турбомотор мощностью 200 л.с., который будет работать в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач или с семидиапазонным «роботом».

Внешне «заряженная» версия будет отличаться сдвоенными патрубками выпускной системы, тормозными суппортами, окрашенными в красный цвет, большими колесными дисками с низкопрофильными шинами.

23 апреля сообщалось, что корейский автопроизводитель Hyundai представил на российском рынке новый спортивный хетчбэк i30 N. Модель предлагается в двух комплектациях: i30 N Sport и i30 N Ultimate.

Рекомендованная розничная цена модификации i30 N Sport составляет 2,2 млн рублей. Версия i30 N Ultimate обойдется в 2,35 млн рублей.