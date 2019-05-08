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Власти разрешили построить велодорожку вдоль берега Балтийского моря

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Власти Калининградской области выдали разрешение на строительство велодорожки вдоль побережья Балтийского моря. Она будет начинаться в районе КПП на Куршской косе, а заканчиваться у поселка Приморье.

Разрешительные документы получило ГКУ «Управление дорожного хозяйства Калининградской области». Первый отрезок дорожки проходит по Зеленоградскому округу. Его длина — 17,5 км. Второй отрезок расположен в Пионерском округе. Длина маршрута составит чуть более 5 км. Третий участок протяженностью 11 км — в Светлогорском округе, уточняет «Калининград.Ru».

Ранее сообщалось, что областные власти готовы выделить на этот проект 364 млн рублей. Общая протяженность трассы составит 34 км. Проект планировали включить в программу приграничного сотрудничества с Европой.

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