Акция «Память сердца» пройдет парке Горького 10 мая

Акция «Память сердца», в рамках которой посетители парка Горького расскажут военные истории своих родных и близких, пройдет 10 мая.

Иллюстрацией к рассказу может стать любая вещь, напоминающая о человеке, прошедшем Великую Отечественную войну (ВОВ), сообщает НСН.

Любой желающий сможет прийти и рассказать свою историю на набережной парка. Самые интересные рассказы попадут в эфир телеканала «Мир».

Для посетителей парка также будут организованы театрализованные площадки, праздничный концерт и полевая кухня. На концерте прозвучат советские и западные хиты 30–40-х годов в исполнении камерного хора и военного духового оркестра.

Праздничный салют в честь Дня Победы будет длиться 9 мая в Москве в течение 10 минут. Всего дадут 10 тыс. залпов. Салют начнется в 22:00 мск. Праздничные салюты пройдут на 34 столичных площадках.