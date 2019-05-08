Прямой эфир
Сюжет:

Акция «Память сердца» пройдет парке Горького 10 мая

0
Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Акция «Память сердца», в рамках которой посетители парка Горького расскажут военные истории своих родных и близких, пройдет 10 мая.

Отличный состав: на парад Победы выйдет только испытанная техника
В преддверии юбилейного года Минобороны решило воздержаться от демонстрации новых боевых машин

Иллюстрацией к рассказу может стать любая вещь, напоминающая о человеке, прошедшем Великую Отечественную войну (ВОВ), сообщает НСН.

Любой желающий сможет прийти и рассказать свою историю на набережной парка. Самые интересные рассказы попадут в эфир телеканала «Мир».

Для посетителей парка также будут организованы театрализованные площадки, праздничный концерт и полевая кухня. На концерте прозвучат советские и западные хиты 30–40-х годов в исполнении камерного хора и военного духового оркестра.

Праздничный салют в честь Дня Победы будет длиться 9 мая в Москве в течение 10 минут. Всего дадут 10 тыс. залпов. Салют начнется в 22:00 мск. Праздничные салюты пройдут на 34 столичных площадках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Около миллиона человек поучаствуют в акции «Бессмертный полк» в Москве
Салют из 10 тыс. залпов дадут в честь Дня Победы в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017