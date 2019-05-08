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Савченко понадеялась на оправдательный приговор суда

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Фото: Global Look Press/Celestino Arce/ZUMAPRESS
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Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая прокуратурой в подготовке терактов в центре Киева и попытке вооруженного захвата власти на Украине, полагает, что суд ее оправдает. По мнению бывшей летчицы, в ее действиях «состава преступления нет».

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«Судебный процесс будет интересным, но не быстрым», — приводит слова Савченко в среду, 8 мая, издание «Страна». Она пояснила, что попросит суд рассмотреть много заявлений. Обвинение в свой адрес народный депутат назвала надуманным. «Далее мы будем искать тех, кто устроил этот фарс, и постараемся привлечь их к ответственности в Европейском суде», — заключила она.

Прокуратура 7 мая попросила Броварский районный суд Киевской области избрать Савченко меру пресечения в виде ареста на два месяца. Суд перенес рассмотрение дела на 31 мая из-за отсутствия двух адвокатов.

В тот же день Савченко допустила, что может быть полезна новоизбранному президенту страны Владимиру Зеленскому в качестве министра обороны или главы МИДа.

В марте 2018 года ее обвинили в подготовке терактов в здании украинского парламента. Из-за самоотвода судей рассмотрение дела откладывалось четыре раза. Из-под предыдущего ареста Савченко вышла на свободу 15 апреля.

В марте 2016 года Савченко приговорили в России к 22 годам лишения свободы за причастность к убийству в Донбассе российских журналистов Антона Волошина и Игоря Корнелюка. В мае того же года глава государства Владимир Путин помиловал Савченко, и она вернулась на Украину.

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