Савченко предложила себя на пост министра обороны Украины

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко считает, что может быть полезна новоизбранному президенту страны Владимиру Зеленскому в качестве министра обороны или главы МИДа. Об этом во вторник, 7 мая, пишет «РИА Новости» со ссылкой на телеканал «112 Украина».

Савченко заметила, что общалась с людьми из команды Зеленского, но лично с ним не разговаривала.

Ранее 7 мая она призвала Зеленского оградить страну от внешнего влияния Запада и Востока. По ее мнению, новому президенту будет нелегко управлять государством. Однако он должен защитить Украину от внешнего влияния, не потеряв союзников. Достичь этого, по словам Савченко, еще не удавалось ни одному украинскому лидеру.

Прокуратура 7 мая попросила Броварский районный суд Киевской области избрать Савченко, обвиняемую в подготовке терактов в центре Киева и попытке вооруженного захвата власти на Украине, меру пресечения в виде ареста на два месяца. Суд перенес рассмотрение дела на 31 мая из-за отсутствия двух адвокатов.

В марте 2018 года ее обвинили в подготовке терактов в здании украинского парламента. Из-за самоотвода судей рассмотрение дела откладывалось четыре раза. Из-под предыдущего ареста Савченко вышла на свободу 15 апреля.

В марте 2016 года Савченко приговорили в России к 22 годам лишения свободы за причастность к убийству в Донбассе российских журналистов Антона Волошина и Игоря Корнелюка. В мае того же года глава государства Владимир Путин помиловал Савченко, и она вернулась на Украину.