Савченко заявила о слежке за ней

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что власти страны ведут слежку за ней и ее однопартийцами.

«За мной и однопартийцами власть ведет слежку. Каждый раз я проверяю машину на закладку взрывчатки», — цитирует Савченко ТАСС.

Прокуратура 7 мая попросила Броварский районный суд Киевской области избрать Савченко, обвиняемую в подготовке терактов в центре Киева и попытке вооруженного захвата власти на Украине, меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Суд перенес рассмотрение дела Савченко на 31 мая из-за отсутствия двух адвокатов, уточняет телеканал «Звезда».

В марте 2016 года Савченко приговорили в России к 22 годам лишения свободы за причастность к убийству в Донбассе российских журналистов Антона Волошина и Игоря Корнелюка. В мае того же года глава государства Владимир Путин помиловал Савченко, и она вернулась на Украину.

В марте 2018 года ее обвинили в подготовке терактов в здании украинского парламента. Из-за самоотвода судей рассмотрение дела откладывалось четыре раза, напоминает сайт aif.ru. Из-под предыдущего ареста Савченко вышла на свободу 15 апреля.

Накануне она заявила, что новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому следует оградить страну от внешнего влияния Запада и Востока. По мнению депутата, новому президенту будет нелегко управлять государством, но он должен защитить Украину от внешнего влияния, не потеряв союзников.