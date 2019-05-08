США заподозрили Иран в переброске ракет в Персидский залив

США полагают, что Иран осуществляет переброску баллистических ракет малой дальности на борту кораблей, которые находятся в Персидском заливе.

Как сообщает телеканал CNN, Вашингтон пришел к таким выводам, получив соответствующую разведывательную информацию.

По данным телеканала, именно по этой причине помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 5 мая пригрозил Ирану авианосцем.

Кроме того, Вашингтон якобы располагает сведениями, что Иран намерен нанести удар по военным США на Ближнем Востоке.

По этой причине в Пентагоне рассматривают возможность направить в регион дополнительные силы, в том числе средства ПВО.

Ранее США заявили об ужесточении политики против Тегерана из-за якобы нарушения арабской страной «ядерного соглашения».

Вашингтон разорвал сделку и ввел новые санкции, в том числе запретив любой экспорт нефти из Ирана. При этом часть вооруженных сил стран — Корпус стражей исламской революции — была признана террористической организацией.