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Порошенко уволил командующего национальной гвардией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Президент Украины Петр Порошенко уволил командующего национальной гвардией Украины Юрия Аллерова. Соответствующий указ глава государства подписал во вторник, 7 мая.

«Другим своим указом глава государства назначил исполняющим обязанности командующего национальной гвардией Николая Балана», — отмечается в сообщении на сайте Порошенко.

Накануне Порошенко назначил нового командующего военной операцией в Донбассе, им стал Александр Сирский. По словам политика, провести ротацию руководства операции предложили министр обороны Степан Полторак и начальник Генштаба Виктор Муженко.

Срок полномочий Порошенко как главы государства истекает в мае, в течение 30 дней после окончательного объявления результатов выборов президента Украины. ЦИК огласила результаты 30 апреля.

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