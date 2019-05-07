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В «Матросской Тишине» пресекли попытку передачи наркотиков в конфетах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В СИЗО «Матросская Тишина» пресекли попытку передать арестантам наркотики. Об этом 7 мая сообщается на сайте управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве (УФСИН).

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Запрещенные вещества были обнаружены 6 мая при досмотре продуктовой передачи для одного из заключенных — в конфетах нашли 15 полиэтиленовых свертков с порошком. Позже выяснилось, что это наркотики — 1,51 г метадона и 0,7 г кокаина.

Отмечается, что в настоящее время по данному факту проводится проверка.

Ранее, 30 апреля, Преображенский суд Москвы арестовал Константина Евдокимова, обвиняемого в передаче наркотиков в «Матросскую Тишину». Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 228.1 Уголовного кодекса «Незаконный сбыт наркотических веществ».

В период с 22 по 24 апреля четверо арестантов СИЗО получили острое наркотическое отравление, в результате чего двое из них скончались. После происшествия глава УФСИН по Москве Сергей Мороз распорядился начать внеплановые проверки во всех следственных изоляторах столицы.

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