Прямой эфир

В Одессе задержали рекордную партию кокаина из Колумбии

0
Фото: пресс-служба государственной фискальной службы Украины
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские таможенники задержали в порту Одессы партию кокаина из Колумбии, который везли в ведрах с краской. Об этом 7 мая сообщается на сайте государственной фискальной службы Украины (ГФС).

Синтетический эффект: что помогает расти наркобизнесу
Честный рассказ офицера наркоконтроля о кладменах и наркологистике

Всего было изъято 19,5 т груза. В некоторых 30-килограммовых ведрах обнаружили до 3 кг наркотика. Как отмечает ГФС, находка может стать рекордной. Общее количество запрещенных веществ же будет определено после проведения экспертиз.

«Расчет наркоторговцев был простым: «законным» образом ввезти на Украину на адрес одного из отечественных предприятий смешанный с лакокрасочными материалами кокаин, а затем выделить его в нарколаборатории», — говорится на портале ГФС.

Реализовать план злоумышленникам помешали таможенники, которые определили груз как имеющий высокий риск для перемещения наркотиков.

Отмечается, что в правоохранительные органы страны уже направлено уведомление о правонарушении по статье Уголовного кодекса о контрабанде наркотических средств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Подмосковье
Убийца 13 человек в Мексике оказался нефтяником-наркоторговцем

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017