В Одессе задержали рекордную партию кокаина из Колумбии

Украинские таможенники задержали в порту Одессы партию кокаина из Колумбии, который везли в ведрах с краской. Об этом 7 мая сообщается на сайте государственной фискальной службы Украины (ГФС).

Всего было изъято 19,5 т груза. В некоторых 30-килограммовых ведрах обнаружили до 3 кг наркотика. Как отмечает ГФС, находка может стать рекордной. Общее количество запрещенных веществ же будет определено после проведения экспертиз.

«Расчет наркоторговцев был простым: «законным» образом ввезти на Украину на адрес одного из отечественных предприятий смешанный с лакокрасочными материалами кокаин, а затем выделить его в нарколаборатории», — говорится на портале ГФС.

Реализовать план злоумышленникам помешали таможенники, которые определили груз как имеющий высокий риск для перемещения наркотиков.

Отмечается, что в правоохранительные органы страны уже направлено уведомление о правонарушении по статье Уголовного кодекса о контрабанде наркотических средств.