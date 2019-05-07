Реконструкция авиакатастрофы Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево

Авиакатастрофа произошла вечером 5 мая. Самолет вылетел из Москвы в Мурманск, но вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок через 28 минут после взлета. По предварительной информации, в него попала молния, после чего была потеряна радиосвязь.

Воздушное судно совершило жесткую посадку, несколько раз подпрыгнув на взлетно-посадочной полосе. От удара о землю самолет загорелся. По предварительной информации, причиной возгорания стало попадание разрушенной стойки шасси в двигатель.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек.Их личности будут установлены путем проведения генетической экспертизы. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. В Следственном комитете России заявили, что среди основных версий ЧП в московском аэропорту Шереметьево рассматривается недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность.